CSA vai pedir à CBF para adiar o jogo de sábado contra o Cuiabá pela Série B

Sem poder utilizar 18 jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus, o CSA vai tentar junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiar o jogo deste sábado contra o Cuiabá, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. Em entrevista à rádio CBN/Maceió, o vice-presidente Omar Coelho disse que o advogado Osvaldo Sestário já foi autorizado a tentar o adiamento do jogo marcado para as 21 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

"O doutor Sestário já está autorizado a promover as medidas judiciais cabíveis. Vamos tentar suspender esse jogo do Cuiabá e aí sim analisar os jogadores que ficaram aptos a jogar", comentou Coelho.

O dirigente também criticou o postura da CBF mesmo diante de tantos casos do novo coronavírus, tanto na Série A quanto na Série B. "Estamos vivendo um momento muito interessante dentro do futebol brasileiro. A CBF, que teve uma receita no ano passado de R$ 2 bilhões e investiu menos de 10% no futebol, coloca em risco a vida dos atletas e só pensa no futebol", afirmou.

A partida contra a Chapecoense, pela segunda rodada da Série B, estava marcada para essa quarta-feira, em Chapecó (SC), mas acabou sendo adiada depois de novos casos da covid-19 no elenco do CSA.

Na estreia do campeonato, o time teve o desfalque de nove jogadores contra o Guarani e mesmo assim começou com o pé direito ao vencer por 1 a 0, em casa. Na véspera da viagem para Santa Catarina, o clube teve mas nove jogadores positivo e ficou sem condições de ir a campo.