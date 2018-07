CSA vence confronto estadual e Remo ganha apertado do Fortaleza pela Série C

A briga maior ficou para o Grupo A, com três jogos. As vitórias deixaram CSA e Remo com três pontos ao lado do Sampaio Corrêa-MA, que no último sábado venceu o Moto Club-MA por 2 a 1. Em um duelo de campeões estaduais, em João Pessoa, Botafogo-PB e Cuiabá-MT ficaram no 0 a 0, placar justo para um jogo bem amarrado.

Os gols do CSA foram marcados por Marcos Antônio, Michel e Vanger, de pênalti. No Mangueirão, o Remo precisou de um pênalti discutível para superar o Fortaleza. O gol da vitória foi marcado por Nino Guerreiro, aos 28 minutos do segundo tempo.

GRUPO B - Só houve um jogo pelo Grupo B. Na cidade de Erechim (RS), Ypiranga-RS e Joinville-SC, rebaixado no ano passado da Série B, empataram por 2 a 2. O time catarinense sempre esteve na frente no placar, com gols de Lúcio Flávio e Buiu, enquanto que Safira marcou os dois gols gaúchos, um deles de pênalti.

O curioso neste grupo é que apenas o Volta Redonda-RJ, campeão da Série D no ano passado, venceu. Fez 3 a 1 em cima do Macaé-RJ. Os outros quatro jogos terminaram empatados, mostrando que o equilíbrio deve ser a tônica dos times formados pelas regiões Sul e Sudeste.

A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira com o duelo entre Confiança-SE e Salgueiro-PE, pelo Grupo A. O jogo será disputado no estádio Lourival Baptista, em Aracaju.

Confira a 1.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Mogi Mirim-SP 0 x 0 São Bento-SP

Tombense-MG 1 x 1 Tupi-MG

Moto Club-MA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Volta Redonda-RJ 3 x 1 Macaé-RJ

Bragantino-SP 1 x 1 Botafogo-SP

Domingo

Ypiranga-RS 2 x 2 Joinville-SC

CSA-AL 3 x 0 ASA-AL

Botafogo-PB 0 x 0 Cuiabá-MT

Remo-PA 1 x 0 Fortaleza-CE

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Salgueiro-PE