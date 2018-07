CSA vence em Itu e fica mais perto do acesso na Série D

Com gols de Bismark e Obina, o CSA abriu 2 a 0 e levava uma grande vantagem para Maceió, porém, Marcão, aos 44 minutos da etapa final, diminuiu o placar e reacendeu as esperanças do Ituano, que afora precisa vencer por dois gols de diferença como visitante para ficar com a vaga nas semifinais e o acesso à Série C. O time alagoano pode empatar ou perder pelo placar mínimo que avança. O jogo de volta será disputado em 4 de setembro, às 16 horas, no Rei Pelé.

No Castelão, o jogo ficou marcado pelas viradas. O Moto Club começou vencendo, viu o Atlético Acreano marcar dois gols, mas deixou tudo igual no final: 2 a 2. Melhor para o time do Acre, que joga por empates em 0 a 0 ou 1 a 1 em casa para conquistar o acesso. O time maranhense precisa vencer para seguir vivo no torneio, na partida marcada para o dia 4, às 19 horas, no Florestão, em Rio Branco. O Atlético ainda está invicto na Série D.

Neste domingo, o Fluminense de Feira de Santana recebe o Volta Redonda no Joia da Princesa, enquanto o São Bento, de Sorocaba, enfrenta o Itabaiana, na segunda-feira à noite, no estádio Etelvino Mendonça, no Sergipe.

Confira os jogos de ida das quartas de final da Série D:

Sábado

Ituano 1 x 2 CSA

Moto Club 2 x 2 Atlético-AC

Domingo

16h - Fluminense-BA x Volta Redonda

Segunda-feira

20h - Itabaiana-SE x São Bento