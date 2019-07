CSA x Athletico-PR: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

CSA e Athetico-PR jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CSA x Athletico-PR não terá transmissão da TV, pois os clubes fecharam com emissoras de TV diferentes. Entretanto, o Estado vai fazer tempo real da partida.

Escalação do CSA

Jordi; Adopi, Luciano Castán, Alan Costa e Rafinha; Jean Kléber, Dawhan e Victor Paraíba; Cassiano, Alecsandro e Ricardo Bueno

Escalação do Athletico

Caio; Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique e Abner Felipe; Wellington, Matheus Rosseto e Bruno Nazário; Vitinho, Thonny Anderson e Braian Romero

O Athletico ainda curte a classificação histórica para a semifinal da Copa do Brasil. O time de Thiago Nunes eliminou o Flamengo nos pênaltis e vai enfrentar o Inter na próxima fase. Outra decisão importante para o Furacão acontece na próxima quarta-feira, quando irá receber o Boca Juniors pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 13 pontos, e na última rodada bateu o Inter por 1 a 0.

O CSA é o penúltimo colocado, com apenas seis pontos. Já são sei rodadas consecutivas sem vencer e na última rodada foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, em São Paulo.