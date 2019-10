CSA x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O CSA, que tenta se livrar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Atlético-MG, equipe que vem de resultados ruins, nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 26ª rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere. O Estado faz o tempo real do jogo.

O CSA vinha de vitórias no Campeonato Brasileiro, mas na última rodada acabou perdendo fora de casa para o Goiás. Agora, espera contar com a força de seu torcedor para aumentar ainda mais a crise do Atlético-MG, que perdeu de 4 a 1 para o Grêmio e o técnico Rodrigo Santana foi demitido. No duelo, Vagner Mancini fará sua estreia.

Últimos jogos do CSA (todos pelo Brasileirão)

12/10 - Goiás 1 x 0 CSA

9/10 - CSA 1 x 0 Internacional

6/10 - CSA 3 x 1 Avaí

29/9 - Santos 2 x 0 CSA

26/9 - Palmeiras 6 x 2 CSA

Últimos jogos do Atlético-MG (todos pelo Brasileirão)