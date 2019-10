CSA x Avaí: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em situação difícil no Campeonato Brasileiro, CSA e Avaí se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 23ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e contará com tempo real do Estado.

Os dois times brigam para fugir do rebaixamento. Em 18º lugar, o CSA soma 19 pontos, a três do Fluminense, primeiro time fora da zona da degola. O Avaí ocupa uma posição abaixo, com 16 pontos.

Últimos jogos do CSA:

29/09 - Santos 2 x 0 CSA (Campeonato Brasileiro)

26/09 - Palmeiras 6 x 2 CSA (Campeonato Brasileiro)

22/09 - CSA 1 x 0 Ceará (Campeonato Brasileiro)

15/09 - São Paulo 1 x 1 CSA (Campeonato Brasileiro)

08/09 - CSA 2 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Avaí:

30/09 - Avaí 0 x 2 Bahia (Campeonato Brasileiro)

26/09 - Grêmio 6 x 1 Avaí (Campeonato Brasileiro)

23/09 - Avaí 1 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

15/09 - Athletico-PR 0 x 1 Avaí (Campeonato Brasileiro)

07/09 - Avaí 0 x 3 Flamengo (Campeonato Brasileiro)