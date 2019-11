CSA x Bahia: onde assistir ao jogo na TV e online

Em duelo por objetivos quase opostos na tabela, o CSA recebe o Bahia neste domingo, em partida da válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 18h00 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Onde assistir CSA x Bahia

CSA x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. É possível assistir online através do site e aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Confiante com a vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela última rodada, o CSA ainda mantém vivo o sonho para permanecer na Série A. O time alagoano soma 32 pontos, ocupa a 18ª posição e está a cinco do Ceará, primeiro time fora da zona da degola. Apesar do bom momento, o time perdeu o técnico Argel Fucks, que aceitou proposta para assumir o Ceará.

O Bahia, do técnico Roger Machado, precisa de uma vitória para não deixar os rivais por uma vaga na Copa Libertadores de 2020 se distanciarem. Com 45 pontos ganhos, na 11ª colocação, o tricolor baiano precisa vencer todos os seus últimos compromissos e ainda contar com a queda de Fortaleza, Goiás, Inter e Corinthians para alcançar um lugar na principal competição de clubes das Américas.