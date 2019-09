CSA x Ceará: onde assistir ao jogo, horário e escalações

O CSA recebe o Ceará neste domingo, às 16 horas, (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. O duelo opõe duas equipes que estão na luta contra o rebaixamento.

CSA x Ceará terá transmissão da TV Globo e do Premiere. O Estado também faz tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Naldo, Dawhan, João Vitor e Jonathan Gomez; Bustamante e Alecsandro.

Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho e Felipe Cardoso.

O CSA ensaiou uma reação nas últimas rodadas ao vencer a Chapecoense em casa por 2 a 0 e arrancar um empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi. No entanto, o time alagoano ainda está na zona de rebaixamento. No momento, ocupa o 18º lugar, com 16 pontos.

O Ceará não está dentro do grupo dos quatros piores times da tabela. Contudo, a equipe alvinegra amarga uma sequência de cinco jogos sem vitória que o fez cair para a 13ª colocação, com 22 pontos. Na rodada anterior, empatou sem gols com o Botafogo no Castelão. Logo, uma vitória neste domingo é essencial para que o time não flerte com o perigo de ser rebaixado.