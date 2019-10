CSA x Chapecoense: onde ver, horário e escalações

CSA e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação, os dois clubes estão dentro da zona de rebaixamento.

CSA x Chapecoense terá transmissão pelos canais SporTV para todo o Brasil (exceto Alagoas) e Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Dawhan (João Vitor), Naldo, Didira e Jonatan Gómez; Maranhão (Victor Paraíba) e Alecsandro.

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Mauricio Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Diego Torres; Aylon, Arthur Gomes e Everaldo.

No CSA, o técnico Argel Fucks tem alguns problemas para escalar o time titular. Ele não poderá contar o meia Euller e o atacante Bustamante, lesionados. Por outro lado, João Vitor retorna, após cumprir suspensão automática, e disputa posição com Dawhan e Didira. No ataque, Maranhão pode formar dupla com Alecsandro.

Na Chapecoense, o técnico Emerson Cris voltou a montar o time com três atacantes - Aylon é a novidade no setor. O jogador ganhou chance no lugar de Rafael Pereira, que na rodada anterior, contra o vice-líder Santos, compôs uma linha de três zagueiros. Com isso, o time volta a ter apenas Gum e Maurício Ramos no miolo da defesa.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

SÁBADO

Corinthians x Ceará

Vasco x Bahia

Avaí x Flamengo

Fortaleza x Fluminense

Inter x São Paulo

Goiás x Palmeiras

DOMINGO

Cruzeiro x Grêmio

Santos e Athletico-PR

Botafogo x Atlético-MG

CSA x Chapecoense