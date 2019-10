Onde assistir CSA x Corinthians ao vivo na TV e online

Com os dois clubes em má fase, o Corinthians vai até Alagoas enfrentar o CSA nesta quarta-feira, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes precisam voltar a vencer para afastar a crise que assola ambos.

ASSISTIR CSA X CORINTHIANS AO VIVO

O confronto terá transmissão pela TV Globo e pelo canal Premiere.

ASSISTIR CSA X CORINTHIANS AO VIVO ONLINE

Quem quiser assistir ao jogo pela internet pode fazê-lo através do site e aplicativos do canal Premiere e da TV Globo e o Estado vai fazer tempo real da partida.

INFORMAÇÕES SOBRE OS TIMES

O CSA entra em campo na penúltima colocação do Brasileirão, com apenas 26 pontos. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, no Rio, e vem de quatro rodadas sem vitórias na competição. O Corinthians também não conquista um resultado positivo há seis jogos. No último sábado, ficou em um empate sem gols com o Santos, na Arena Corinthians.