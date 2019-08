CSA x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Após derrotar o líder Santos na estreia do técnico Rogério Ceni, o Cruzeiro enfrenta o CSA neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CSA x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Premiere, que também passará online o jogo pelo site e aplicativo. O Estado vai fazer o tempo real da partida.

ESCALAÇÕES

CSA: Fabio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Dodô; David, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha. Técnico: Argel Fucks.

CRUZEIRO: Fabio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Dodô; David, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha. Técnico: Rogério Ceni.

As duas equipes chegam para o confronto após vitórias na última rodada, mas ainda em situação desagradável na tabela de classificação do Brasileirão.

O CSA, do técnico Argel Fucks, bateu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, porém ocupa o penúltimo lugar, com 11 pontos, à frente apenas do Avaí. Já o Cruzeiro, de Rogério Ceni, derrotou o líder Santos por 2 a 0, no Mineirão, e, apesar de sair da zona de rebaixamento, soma apenas um ponto a mais do que a Chapecoense, a 16ª colocada.