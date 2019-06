CSA x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em situações bem distintas, CSA e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

CSA x Flamengo: transmissão

CSA x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O torcedor pode assistir também pelo site e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real da partida.

CSA x Flamengo: escalação

CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Leandro Souza e Carlinhos; Dawhan, Nilton, Didira e Jonatan Gómez; Maranhão e Cassiano.

Flamengo: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão, Piris, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Gabriel.

O CSA entra em campo pressionado após perder em casa para o Botafogo, por 2 a 1, no domingo. O time do técnico Marcelo Cabo inicia a rodada na penúltima posição do Brasileirão, com apenas seis pontos.

O Flamengo faz uma campanha melhor. O time de Marcelo Salles aparece com 14 pontos e espera o resultado positivo para chegar na paralisação do Brasileirão em razão da Copa América estando entre os primeiros colocados. Na última rodada, a equipe rubro-negra ficou no empate por 0 a 0 com o Fluminense. A equipe carioca ainda entra em campo sob os olhares do novo treinador, o português Jorge Jesus, que assume o comando do time após a Copa América, mas já chegou mostrando muita confiança.