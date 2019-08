CSA x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

CSA e Fortaleza se enfrentam na próxima segunda-feira, às 21h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé (também conhecido como Trapichão), Maceió, pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro.

CSA x Fortaleza terá transmissão ao vivo do Premiere, que também passará a partida em seu site e aplicativo e o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CSA X FORTALEZA

CSA: Jordi; Apodi, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, João Vitor, Jonatan Gómez e Didira; Maranhão e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Osvaldo; Romarinho, André Luis e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

A situação do CSA no Campeonato Brasileiro não poderia ser mais complicada: a equipe tem apenas uma vitórias nos 13 jogos que já disputou, contra o Goiás, na sexta rodada. Nas últimas duas partidas, dois empates em 0 a 0, contra o Grêmio (que jogou com reservas) e contra o Vasco. É o vice-lanterna do Campeonato com 8 pontos, quatro a menos que o Fluminense, o primeiro time fora do Z-4.

Já o Fortaleza busca reagir e voltar a vencer depois de três partidas. Depois de derrotar o Avaí por 2 a 0, empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 e perdeu de virada para o Corinthians por 3 a 1 e para o arquirrival Ceará por 2 a 1. Está na 14º posição com 14 pontos, quatro a mais do que a Chapecoense, primeiro time no Z-4.