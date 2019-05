CSA x Goiás: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

CSA e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem como principal novidade o fato de ser apitado por uma mulher, algo que não acontece na elite nacional desde 2005.

ONDE ASSISTIR AO VIVO CSA X GOIÁS?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere e o torcedor poderá também assistir online pelo site e pelo aplicativo dos canais. Além disso, o Estado fará tempo real do confronto.

CSA X GOIÁS: ESCALAÇÃO

CSA: Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Nilton, Didira e Matheus Sávio; Maranhão (Madson) e Patrick Fabiano.

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovane, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Leandro Barcia, Kayke e Michael.

O jogo será o primeiro da Série A a ser apitado por uma mulher desde 2005. Edina Alves Batista (SP) vai conduzir a partida.

Com apenas três pontos em cinco rodadas, o time alagoano precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. O técnico Marcelo Cabo deve escalar o CSA com uma formação mais ofensiva e deve adotar dois atacantes. Nos outros jogos, ele havia adotado o esquema 4-5-1.

O Goiás faz boa campanha com nove pontos também em cinco jogos e briga na parte de cima da tabela do torneio. Na escalação, Yago Felipe entra na vaga de Léo Sena, lesionado, e Kayke assume o lugar de Júnior Brandão, suspenso com três cartões amarelos.