CSA x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Grêmio vai até Alagoas enfrentar o CSA nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pelo encerramento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

CSA x Grêmio terá transmissão do SporTV e do Premiere, que também passarão a partida em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CSA X GRÊMIO

Grêmio: Julio César; Léo Moura, Paulo Miranda, Geromel e Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan, Galhardo, Luan e Pepê; Diego Tardelli. Técnico: Renato Gaúcho

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Nilton, João Vitor, Jonatan Gómez e Didira; Maranhão e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks

O Grêmio iniciou a rodada com 15 pontos e mais próximo de brigar pelo G4 do que contra o rebaixamento. A equipe comandada por Renato Gaúcho deve ir a campo com uma formação reserva, já que na quinta-feira tem um importante compromisso contra o Libertad, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo, vitória por 2 a 0.

Quanto ao CSA, que não vence há sete jogos, deixar a zona de rebaixamento é o objetivo principal. Com apenas oito pontos, o time de Argel Fucks perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na rodada passada.

Atenção, Sócio do Maior! Neste sábado (27) teremos treino aberto para o jogo contra o Grêmio. Venha demonstrar seu apoio ao Azulão! Para ter acesso ao treino, os Sócios do Maior devem apresentar 2 Timemanias, já os não sócios devem apresentar 4 Timemanias para ter acesso. ⚪ pic.twitter.com/AD1plyBjSS — CSA (@CSAoficial) July 23, 2019

SAIBA ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DESTE FINAL DE SEMANA

SÁBADO

Palmeiras x Vasco (Brasileirão)

Cruzeiro x Athletico-PR (Brasileirão)

Inter x Ceará (Brasileirão)

Fluminense x São Paulo (Brasileirão)

Vitória x Ponte Preta (Série B)

Vissel Kobe x Barcelona (Amistoso)

DOMINGO

Fortaleza x Corinthians (Brasileirão)

Santos x Bahia (Brasileirão)

Flamengo x Botafogo (Brasileirão)

Goiás x Atlético-MG (Brasileirão)

Chapecoense x Bahia (Brasileirão)

Milan x Benfica (amistoso)

SEGUNDA

CSA x Grêmio