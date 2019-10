CSA x Inter: onde vai passar ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

CSA e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Inter, do técnico Odair Hellmann, entra em campo com 38 pontos e na briga para se manter no G-6, que dá vaga para a Libertadores do ano que vem. O CSA vive uma situação oposta. O time alagoano é apenas o 17º, com 22 pontos, e precisa vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento.

Últimos jogos do CSA (todos pelo Brasileirão)

6/10 CSA 3 x 1 Avaí

29/9 Santos 2 x 0 CSA

26/9 Palmeiras 6 x 2 CSA

22/9 CSA 1 x 0 Ceará

15/9 São Paulo 1 x 1 CSA

Últimos jogos do Inter

5/10 Cruzeiro 1 x 1 Inter (Brasileirão)

29/9 Inter 1 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

25/9 Flamengo 3 x 1 Inter (Brasileirão)

22/9 Inter 1 x 0 Chapecoense (Brasileirão)

18/9 Inter 1 x 2 Athletico-PR (Copa do Brasil)