CSA x Palmeiras: horário e como acompanhar ao jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras visita o CSA nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela segunda rodada da competição, será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió. O compromisso não terá transmissão ao vivo em nenhum canal de televisão.

Como acompanhar CSA x Palmeiras?

O jogo terá acompanhamento em tempo real no Estadão e transmissão ao vivo pelas rádios Transamérica e Web Rádio Verdão, além das emissoras Pajuçara, Gazeta AM e 1020 AM, de Maceió. A partida não estará em nenhum canal de televisão, pois o Palmeiras não fechou contrato com a TV Globo nem para TV aberta nem para pay-per-view. A transmissão na TV fechada é inviável pois o time alviverde tem acordo com a Turner enquanto o CSA assinou contrato com o SporTV.

O CSA, do técnico Marcelo Cabo, estreia em casa na Série A e encerra uma expectativa de mais de 30 anos do torcedor, que não via o time na elite desde 1987. Na primeira rodada o clube alagoano perdeu por 4 a 0 para o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e tenta se recuperar da goleada.

Já o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, vem de resultado positivo. Na estreia, no Allianz Parque, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari derrotou o Fortaleza por 4 a 0 e deve apostar em Maceió em uma formação com vários jogadores reservas.