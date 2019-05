CSA x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

CSA e Santos e se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasileirão), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir CSA x Santos?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Santos iniciou a rodada como um dos três times com 100% de aproveitamento do Brasileirão, com seis pontos, enquanto o CSA está com apenas um, na zona de rebaixamento.

O Santos não vencia os dois primeiros jogos do Brasileirão desde 2005, quando também triunfou na terceira rodada, feito que tentará igualar no domingo, quando jogará no estádio em que participou da inauguração em 1970.

O CSA enfrentará pela segunda rodada consecutiva um time paulista em casa pelo Brasileirão, sendo que na quarta-feira empatou por 1 a 1 com o Palmeiras. Assim, ainda busca a primeira vitória nesse retorno à elite do futebol nacional.