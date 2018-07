CSKA busca empate com a Roma no fim e embola grupo

A Roma dava um passo importantíssimo para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A vitória por 1 a 0 sobre o CSKA Moscou, na Rússia, deixaria os italianos a um empate da classificação. Mas no último lance da partida, Berezutski cruzou a bola para a área, ela passou por todo mundo e foi morrer no fundo do gol de De Sanctis. O empate por 1 a 1, nesta terça-feira, embolou a briga no Grupo E.

Roma e CSKA se mantiveram empatados na segunda colocação da chave, com cinco pontos, mas com vantagem para os italianos no confronto direto. O Bayern tem a primeira colocação assegurada, com 12 pontos e um jogo a menos, já que enfrenta o Manchester City ainda nesta terça. Os ingleses estão na lanterna, com dois pontos, mas uma vitória contra os alemães já os deixa empatados com Roma e CSKA. De qualquer forma, a decisão da segunda vaga do grupo vai para a última rodada.

Nesta terça, em meio a um primeiro tempo morno, Totti apareceu com toda sua qualidade para encher o pé em cobrança de falta e abrir o placar para a Roma aos 42 minutos. Na etapa final, o CSKA foi para cima e os italianos perderam diversas chances de matar o jogo. No fim, a pressão russa surtiu resultado, com o gol de Berezutski.

Na última rodada, a Roma recebe o Manchester City no Estádio Olímpico, no dia 10 de dezembro. Na mesma data, o CSKA viaja até a Alemanha para a difícil missão de encarar o Bayern de Munique na casa do adversário.

VITÓRIA DO PORTO

Já classificado, o Porto ficou mais perto de garantir a primeira vaga do Grupo H nesta terça-feira, com a vitória por 3 a 0 sobre o BATE Borisov, na Bielo-Rússia. O resultado levou os portugueses a 13 pontos, cinco à frente do Shakhtar Donetsk, que também se classificou com este resultado e ainda atua nesta terça. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam em Portugal.

O Porto abriu o placar nesta terça com um belo gol de fora da área de Hector Herrera, já aos 10 minutos do segundo tempo. Jackson Martínez ampliou aos 20, com assistência justamente de Herrera. Aos 43, Herrera decidiu mais uma vez. Ele deu linda enfiada para Tello, ex-Barcelona, que tocou na saída do goleiro para selar o placar.