CSKA ganha da Inter no final e avança na Copa dos Campeões

Com a vitória, o CSKA Moscou chegou aos oito pontos e deixou franceses e turcos para trás. O Trabzonspor, com sete pontos, ficou em terceiro lugar e vai jogar agora a fase eliminatória da Liga Europa. O Lille, lanterna com seis, tem de se conformar agora com as competições na França. A chave teve a Internazionale, classificada antecipadamente, como a líder, com 10 pontos.

Em campo, a equipe de Milão, em péssima situação no Campeonato Italiano - está perto da zona de rebaixamento -, optou por jogar com uma equipe reserva. Assim, o CSKA Moscou foi melhor e criou chances de gol no primeiro tempo. No entanto, o gol só saiu após o intervalo. Aos 5 minutos, o atacante Doumbia fez tabela com Vágner Love dentro da área e mandou a bola para as redes.

A alegria russa só durou um minuto. A Internazionale conseguiu o empate com o argentino Cambiasso e o resultado eliminava o CSKA. Assim, o time de Moscou não teve outra alternativa a não ser atacar. Aos 41, o gol da classificação saiu em uma cabeçada de Berezutski, após cobrança de escanteio.