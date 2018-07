CSKA Moscou bate Inter de Milão e vai à próxima fase Vasily Berezutski marcou um gol no final da partida, e o CSKA Moscou conseguiu uma classificação dramática para a fase eliminatória da Liga dos Campeões após derrotar a líder do Grupo B Inter de Milão por 2 x 1 no estádio San Siro nesta quarta-feira.