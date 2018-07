CSKA vence Alania por 2 x 1 e conquista Copa da Rússia

O atacante da Costa do Marfim abriu o placar com um chute baixo após boa jogada do seu companheiro de ataque, o brasileiro Vagner Love, aos 13 minutos. Mas o compatriota de Love, Danilo Neco, empatou para o Alania 10 minutos depois.

Doumbia marcou de cabeça o gol da vitória após um cruzamento preciso do meia japonês Keisuke Honda na metade do segundo tempo para selar o sexto triunfo do CSKA na Copa da Rússia nos últimos dez anos.

A vitória foi especialmente doce para o clube do Exército no ano do seu centenário e para o treinador Leonid Slutsky, que finalmente conquistou seu primeiro troféu após chegar perto em diversas ocasiões.

Como finalista da Copa, o líder da segunda divisão Alania já garantiu um lugar na Liga Europa na próxima temporada, pois o CSKA se qualificou para a Liga dos Campeões.

(Por Gennady Fyodorov)