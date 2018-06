CSKA vence Estrela Vermelha e vira 1º time classificado às oitavas da Liga Europa

Em um jogo realizado sob intenso frio, com o termômetro chegando a apontar 11 graus negativos, o CSKA Moscou venceu o Estrela Vermelha, da Sérvia, por 1 a 0, na VEB Arena, na capital russa, e se tornou nesta quarta-feira o primeiro time a garantir classificação às oitavas de final desta edição da Liga Europa.

A equipe da Rússia avançou na segunda mais importante competição de clubes do Velho Continente ao obter o placar mínimo que precisava, pois o duelo de ida deste mata-mata, realizado no último dia 13, em Belgrado, terminou empatado por 0 a 0.

O único gol do confronto isolado desta quarta-feira pela Liga Europa foi marcado pelo meia Alan Dzagoev, camisa 10 do CSKA, que completou para as redes de primeira um cruzamento da esquerda nos acréscimos da etapa inicial, aos 46 minutos.

O atacante brasileiro Vitinho, ex-Botafogo e Internacional, foi escalado como titular do CSKA na partida desta quarta-feira e foi substituído por Georgi Milanov aos 32 minutos da etapa final, pouco antes de o Estrela Vermelha desperdiçar uma excelente oportunidade de igualar o placar ao perder um gol que poderia lhe garantir a classificação, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa para efeito de desempate.

Todos os outros 15 classificados às oitavas de final da Liga Europa serão conhecidos nesta quinta-feira, quando ocorrerão os seguintes partidas: Lokomotiv Moscou x Nice, Atlético de Madrid x Copenhague, Dínamo de Kiev x AEK Atenas, Lazio x Steaua Bucareste, RB Leipzig x Napoli, Sporting x Astana, Viktoria Plzen x Partizan Belgrado, Villarreal x Lyon, Zenit x Celtic, Milan x Ludogorets, Arsenal x Oestersunds, Atalanta x Borussia Dortmund, Athletic Bilbao x Spartak Moscou, Braga x Olympique de Marselha e Salzburg x Real Sociedad.