CT base do Corinthians fica pronto em 2015 e vai custar R$ 36 milhões

SÃO PAULO - O Corinthians definiu um cronograma para conclusão das obras do novo Centro de Treinamento das categorias de base, que está sendo construído ao lado do complexo onde já treinam os profissionais, no CT do Parque Ecológico.

Até abril de 2014, os três campos de treinamento devem estar prontos. Daqui a um ano, em dezembro, o novo CT estará 2/3 concluído. Mas a obra toda só deve terminar em 2015.

O custo total do CT da base, que ocupa uma área de 59 mil m², será de R$ 36 milhões. A área construída é de 9 mil m² e engloba três campos oficiais, um estádio para 2 mil pessoas, um alojamento para 150 jogadores, além de restaurante e área administrativa.

O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte. Numa primeira fase, o Corinthians já pode captar R$ 12 milhões no mercado - pela lei, empresas podem destinar 1% de sua declaração de imposto de renda em projetos cadastrados neste programa, enquanto pessoas físicas podem destinar 6% do imposto. Para agilizar a captação de recursos, o Corinthians dividiu o projeto todo em três fases até alcançar os R$ 36 milhões.

Hoje as categorias de base do Corinthians treinam em Guarulhos com uma parceira com o Flamengo. Tem sido assim desde que iniciaram as obras do Itaquerão - antes era lá onde treinavam os jogadores da base.

Os dirigentes do clube acreditam que o CT da base fará com que o time revele mais jogadores. Uma das vantagens é que haverá uma integração maior com o elenco profissional.

Deste time que ganhou uma sequencia de títulos com o técnico Tite nenhum jogador formado no clube teve papel importante. Esse problema também deverá se repetir com Mano Menezes. O clube acabou de contratar o lateral-esquerdo Uendel, da Ponte Preta, para ser reserva de Fábio Santos, diminuindo assim as chances do garoto Igor, único atleta da base que tinha chance de entrar no time.