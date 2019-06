CT da base do São Paulo recebe a seleção da Bolívia antes da Copa América

O CFA Presidente Laudo Natel, centro de treinamento utilizado pela base do São Paulo em Cotia, recebe a seleção boliviana antes da Copa América. A equipe utilizará o espaço do clube tricolor até o dia 11 de junho.

Mesmo com dos bolivianos, a agenda de jogos e treinos dos jovens são-paulinos não sofrerá nenhuma alteração. A seleção chegou ao local na última terça-feira.

A Bolívia faz o primeiro jogo da Copa América, justamente contra o Brasil. A partida será realizada no dia 14 de junho, no Morumbi, estádio do São Paulo.

O CT da base tricolor já recebeu diversas outras equipes nacionais desde que foi inaugurado, em 2005. Durante a Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014, foi a casa da Colômbia, e também recebeu a seleção brasileira em quatro oportunidades.

Em setembro de 2012, a equipe principal do Brasil ficou em Cotia em preparação para amistosos. Já o time sub-17 visitou o CT três vezes (duas em 2013 e uma em 2018 - nesta última, com a equipe sub-15). A seleção feminina também esteve em Cotia para um amistoso contra a equipe sub-16, em julho de 2016.