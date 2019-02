CT do Athletico Paranaense está sem Alvará de Funcionamento desde 2014

O Athletico Paranaense possui um dos mais modernos centros de treinamentos do mundo, - chegou a hospedar a seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2014 - mas não passou em uma vistoria realizada pela Prefeitura de Curitiba nesta semana, que constatou a falta de Alvará de Funcionamento da área que atualmente abriga 120 jovens entre 14 e 19 anos.

Questionado, o clube se negou a dar explicações. "Não participaremos da reportagem", informou por meio da assessoria. A Prefeitura deve notificar o Athletico nos próximos dias.

A ação foi executada pela Secretaria Municipal do Urbanismo e coordenada pela Secretaria do Governo Municipal e envolveu 40 clubes da capital. Já os bombeiros fizeram uma ação estadual em 48 clubes. O Corpo de Bombeiros também realizou vistorias e deve informar nos próximos dias se o Certificado de Licenciamento expedido pela Corporação também está irregular ou não.

Inaugurado em 1999, o Centro de Treinamento Alfredo Gottardi está a 20 quilômetros do centro de Curitiba, no bairro Umbará. Há duas semanas o clube se solidarizou ao Flamengo e às famílias das vítimas após o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, que matou dez jovens das categorias de base. Bernardo Augusto Mankze Pisetta, Gedson Corgosinho Beltrão dos Santos e Vitor Isaías Coelho da Silva tiveram passagens pelo clube antes de se transferirem ao clube carioca.