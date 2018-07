CT do Atlético-MG receberá seleções argentina e do Brasil antes e após clássico

Pouco depois de o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, confirmar que o Brasil vai treinar na Cidade do Galo, o CT do Atlético Mineiro, nos três dias seguintes ao confronto com a Argentina, o próprio clube confirmou nesta sexta-feira que o local também receberá a outra gigante sul-americana, mas nos dias que antecedem a realização do clássico.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Atlético-MG, a Argentina ficará hospedada e vai treinar no CT do clube entre os dias 5 e 10 de novembro. Isso representa um retorno da equipe ao local, pois foi lá que ficou e treinou durante a Copa do Mundo de 2014.

Na sequência da saída da seleção da Argentina, que voltará ao seu país, afinal, receberá a Colômbia em San Juan no dia 15, será a vez de o Brasil ir ao CT do Atlético-MG, para treinamentos de 11 a 13 de novembro, na preparação para o duelo com o Peru, que será realizado em Lima.

Esta também não será a primeira vez que a seleção brasileira treinará na Cidade do Galo. Afinal, foi lá que a equipe se preparou em 2008 para outro compromisso com a Argentina pelas Eliminatórias da Copa.

Tite não convocou nenhum do jogador do Atlético-MG para os duelos com a Argentina e o Peru, mais ainda é possível que um jogador do clube seja lembrado para o clássico, que será realizado em 10 de novembro no Mineirão. Afinal, o atacante Lucas Pratto fez parte das listas anteriores do técnico Edgardo Bauza à frente da seleção argentina.