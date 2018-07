CT do São Paulo é pichado na madrugada: 'A paciência acaba'

O Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda, foi alvo de pichação no início da madrugada desta quarta-feira, dia marcado para a reapresentação do elenco depois da derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, sofrida no último domingo, no Allianz Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A mensagem deixada na madrugada foi escrita em tom de ameaça: "Nós apoiamos, mas a paciência acaba". Viaturas da Polícia Militar foram ao CT tricolor para inibir outros possíveis atos de vandalismo durante a madrugada.

O clube informa possuir imagens gravadas por câmeras de segurança, mas trata a pichação como um caso isolado, que não representa a forma como a torcida do São Paulo vem se comportando em relação à luta do time na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O tricolor não registrou boletim de ocorrência contra os pichadores.

O São Paulo amarga a penúltima posição da competição nacional, com 23 pontos, e passou a ocupar este posto na tabela na noite da última segunda-feira, quando o Vitória derrotou o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e saltou da 19ª para a 16ª colocação.

E o time tricolor ficará neste incomodo lugar na classificação pelo menos até o próximo dia 9 de setembro, quando recebe a Ponte Preta, às 19 horas, no Morumbi, na abertura da 23ª rodada do Brasileirão. A competição sofre esta longa pausa por causa da parada obrigatória motivada pela disputa das duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.