Cuadrado e Pékerman dão como certa ida de Falcao ao Chelsea

O meia colombiano do Chelsea Juan Cuadrado deu como certa nesta terça-feira a transferência de seu compatriota Radamel Falcao García para o time inglês, algo que também foi comentado pelo técnico da seleção da Colômbia, José Pékerman.

Cuadrado e Pékerman estavam no fim de uma entrevista na véspera do jogo contra o Brasil, pelo Grupo C da Copa América, quando o meia foi consultado sobre o futuro de Falcao, e surpreendeu com sua resposta. "É importante ter um companheiro como ele no clube, mas agora meu presente é a Copa América e depois falarei sobre o assunto", disse Cuadrado.

Ao seu lado, o treinador argentino acrescentou: "Disse que está feliz. Estou certo que vão se ajudar e fazer coisas boas". O Manchester United informou recentemente sua decisão de não fazer uso da opção para comprar Falcao, que pertence ao Mônaco e estava na equipe inglesa por empréstimo. O atacante colombiano, de 29 anos, marcou quatro gols em 29 partidas.