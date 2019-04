Cuca acena com time mais experiente para decisão em Itaquera

O técnico Cuca deixou no ar a possibilidade de escalar um time com jogadores mais experientes para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, domingo, em Itaquera.

No empate sem gols no Morumbi, o treinador começou o jogo com Igor Gomes (20 anos), Antony (19) e Gonzalo Carneiro (23) entre os titulares. No segundo tempo, colocou Nenê e Hernanes em campo. Cuca não pode contar com o atacante Pablo, com uma lesão na panturrilha. E Liziero, que se machucou no treino de sábado.

“Vou utilizar do mesmo jeito que utilizei hoje. Não abro mão da experiência. São estratégias que você usa. Se o jogador não tem condições de atuar durante os 90 minutos, usa uma parte. Vamos estudar durante a semana esta possibilidade", disse Cuca.

O treinador se refere ao meio-campista Hernanes. O jogador se recuperou recentemente de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no jogo contra o Palmeiras, ainda na primeira fase, e ainda não tem condições de atuar durante toda a partida.

“Muitos vão questionar por que entrei com o Everton e não o Hernanes. Ele não tem condição. Quarenta e cinco minutos seria o limite total, e seria até demais. Corremos esse risco”.