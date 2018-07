Cuca admite 2º tempo ruim e celebra vitória atleticana

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca reconheceu que o Atlético Mineiro teve atuações bem distintas nos dois tempos da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, domingo, no Estádio Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele elogiou o desempenho do time na etapa inicial, mas admitiu que o time não conseguiu manter o mesmo nível no segundo tempo.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom. Criamos muitas chances e corremos poucos riscos. Já no segundo tempo, o Vasco foi melhor", analisou o treinador atleticano, que viu o seu time abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas depois ser vazado pelo Vasco e ter dificuldades para garantir a vitória.

Para Cuca, a lesão de Michel atrapalhou o desempenho do time no segundo tempo. Sem um lateral-direito no banco de reservas, o time só conseguiu melhorar a marcação na posição quando o atacante Luan foi improvisado pelo treinador.

"Perdemos o Michel, machucado, tentamos o Josué, não deu muito certo, o Pierre também não, só foi encaixar depois, com o Luan. Perdemos dois gols incríveis no final, mas o importante foi a vitória", completou Cuca.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 31 pontos, na oitava colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Criciúma, fora de casa, em partida antecipada da 25ª rodada.