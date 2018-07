Cuca admite carência de centroavante no Palmeiras e vê dificuldade de Borja

Após derrota dos reservas do Palmeiras para Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, Cuca admitiu que gostaria de um centroavante como reforço para o elenco. O treinador vê uma lacuna na posição com a ida de Alecsandro ao Coritiba e de Rafael Marques ao Cruzeiro.

"Sem o Borja, temos uma carência, mas estamos vendo isso com muita calma, para fazer as coisas direitinho", disse. O clube já observa o mercado em busca de peças de reposição para o ataque.

Além disso, o técnico reconhece que o colombiano Borja - contratado por R$ 33 milhões - ainda não está completamente adaptado ao estilo de jogo alviverde. "Ele está com alguma dificuldade de entender o nosso jogo 'vai e vem'. Muitas vezes, quando a gente está retrocedendo, a bola cai e ele fica na zona de impedimento", explicou.

Apesar da dificuldade, o camisa 9 tem a confiança de Cuca. Sem viajar com o elenco para Santa Catarina, Borja treinou em São Paulo com foco nas ações de recomposição. "Ele ficou fazendo um trabalho técnico para que possa entrar em jogo em diversas situações, do lado da bola, do outro lado, vindo fazer o pivô", afirmou.

Poupado no fim de semana, o atacante voltará a figurar entre os titulares diante do argentino Atlético Tucumán, na quarta-feira, às 21h45, em jogo decisivo da Copa Libertadores. O Palmeiras pode até mesmo perder por um gol de diferença no Allianz Parque que, ainda assim, se garante nas oitavas de final do torneio.