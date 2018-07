Cuca admite escalar Felipe Melo como zagueiro, mas não define volta

O técnico Cuca afirmou que poderá escalar o volante Felipe Melo como zagueiro em um eventual retorno à equipe do Palmeiras. "Um tema que tive de conversar com Felipe foi sobre ser zagueiro, como fez contra o Inter, na Copa do Brasil, e classificamos. Ele foi bem e tem controle da posição, tem comando, liderança. Penso nele, sim, como zagueiro", afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

Depois de ter sido afastado do elenco do Palmeiras por ter criticado o técnico após a eliminação na Copa do Brasil, o que resultou em um mês de treinamentos em horários separados antes de ser reintegrado, o volante está perto de retornar aos gramados com a camisa do Palmeiras. A volta poderá ser concretizada no jogo-treino desta sexta-feira, diante da equipe sub-20 do Desportivo Brasil. Existe a possibilidade de que seja, inclusive, relacionado para a partida contra o Bahia, no dia 12 de outubro. Cuca abriu a possibilidade, mas não confirmou o retorno.

"Não sei se vai ter, o que vai acontecer, o que os jogos vão pedir. Mas o Felipe é jogador do Palmeiras, importante para o Palmeiras, não só jogando. Estava nos vestiários sábado dando apoio, ótimo, ganha ponto com companheiros, treinador e todos. Está lá incentivando, apoiando, aconselhando mais jovens. É o que precisamos."

Durante o período de afastamento de Felipe Melo, não surgiram clubes interessados. Como não foi definido um acordo de rescisão, Felipe Melo acabou sendo reintegrado. O clube pretendia evitar qualquer sanção judicial, pois a defesa do jogador chegou a notificar o clube extrajudicialmente alegando assédio moral pelos treinos em horários alternativos.

Cuca minimizou o fato de o Palmeiras ter falhado na meta de alcançar 18 pontos em seis jogos antes da partida contra o líder Corinthians. Com a derrota para o Santos, o clube não conseguiu atingir o objetivo de reduzir a diferença para o primeiro colocado.

"É errado pegar e falar que vai vencer os 12 (jogos), mas não é errado ter essa ambição. Se falamos que seríamos campeões com 38 jogos e ganhamos, não vou pensar diferente. Se ganharmos 12, chegaremos a 79 pontos. Foi um pecado não ter vencido sábado, todos estariam falando em retrovisor, que o time estava chegando", afirmou o treinador.