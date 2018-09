Cuca admite insucesso em trocas no Santos e vê empate justo no Pacaembu

O técnico Cuca considerou justo o empate por 1 a 1 entre Santos e Vasco, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. Na sua avaliação, a equipe santista foi melhor no primeiro tempo, mas deixou muito a desejar na segunda etapa, permitindo a igualdade no placar.

"Desde o primeiro minuto do segundo tempo o Vasco começou a criar chances e tomar conta do centro do campo. Cedemos espaço, marcação não foi ajustada no segundo tempo, não diminuímos espaço, chegamos sempre atrasado. Nosso time faz pouquíssimas faltas. Então ficamos à mercê de sofrer o empate antes, em dois ou três lances. E o adversário acabou empatando merecidamente no final", comentou o treinador.

Cuca também reconheceu que suas trocas ao longo do segundo tempo não funcionaram. Ele colocou em campo Daniel Guedes, Bryan Ruiz e Derlis González nas vagas de Alison, Carlos Sánchez e Bruno Henrique, respectivamente.

"Quando tiramos o Bruno (Henrique) e colocamos o Derlis (González) era para forçar no lado direito. Às vezes, não encaixa o jogo. Não encaixou para o Derlis. Perdemos a faixa de campo. Rodrygo e Sánchez estavam jogando no mesmo setor. O jogo pedia uma cadência. Colocamos o Bryan para dar isso e tiramos o Sánchez, abrindo o Rodrygo. Não deu certo. Tentamos colocar mais uma armador, uma última alternativa. Colocando Guedes. O empate foi justo e temos que rever o que foi feito de errado", declarou.

Questionado sobre a opção por Bryan Ruiz, jogador que chegou sob forte expectativa no Santos e que ainda não correspondeu em campo, Cuca saiu em defesa do reforço da Costa Rica. "Jamais vou fazer crítica ao jogador publicamente. É nosso meia e o jogo pedia um meia. Precisava de alguém que acalmasse o jogo, segurasse a bola e fizesse o toque, fazendo com que a gente saísse de trás."

Cuca atribuiu a maior dificuldade do Santos nesta quinta aos erros dos volantes. "A culpa não é só dele [Ruiz]. Nossos volantes não marcaram como costumam marcar. E o Vasco cresceu devido ao espaço no meio-campo. Nosso número de desarmes foi muito baixo. Temos de entender os motivos", analisou.

O Santos voltará a campo no domingo para enfrentar o Atlético Paranaense, pela 27ª rodada do Brasileirão. O time jogará novamente como mandante, mas desta vez vai atuar na Vila Belmiro.