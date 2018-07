Cuca admite oferta 'difícil de negar', mas adia decisão para depois do Mundial

MARRAKESH - Às vésperas da estreia do Atlético Mineiro no Mundial de Clubes da Fifa, o técnico Cuca revela que recebeu uma boa proposta do futebol chinês. O treinador não revelou detalhes, mas indicou a possibilidade de deixar o clube brasileiro ao fim do torneio disputado no Marrocos.

"Recebi uma proposta muito boa. Passei para o presidente, ele aceitou bem. É uma proposta difícil de o cara negar. Mas só vamos falar sobre isso depois do Mundial", declarou Cuca, referindo-se a uma oferta do Shandong Luneng, da China. A proposta contaria com salário em torno de R$ 1 milhão por mês.

Cuca deve conversar com o presidente do Atlético, Alexandre Kalil, sobre o assunto nos próximos dias, no Marrocos. O dirigente desembarcará no país africano neste domingo. No fim de novembro, Kalil anunciou a renovação do contrato do treinador até o fim da próxima temporada.

O Atlético-MG vai fazer sua estreia no Mundial de Clubes na próxima quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília). O time brasileiro enfrentará o Raja Casablanca, nas semifinais. Se vencer, deve enfrentar o favorito Bayern de Munique na grande decisão.