Cuca admite preocupação com a condição física de Mina

O zagueiro Mina desfalcou o Palmeiras na partida contra o Cruzeiro, quinta-feira, por desgaste físico e dores musculares. O técnico Cuca admite que, embora o zagueiro tenha tempo para descansar, ainda não sabe se poderá contar com ele na partida contra o Figueirense, domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

"Vamos esperar ver se domingo está em uma condição. Isso passa pelo departamento médico. Ele foi vetado (diante do Cruzeiro) porque não tinha condição de jogo. Temos um tempo", disse o treinador.

O Palmeiras fez de tudo para contar com o zagueiro na partida contra o Cruzeiro. O presidente Paulo Nobre até emprestou seu jatinho particular para buscar o jogador, após ele atuar pela seleção colombiana. Ao chegar em Araraquara, o defensor fez testes no vestiário, mas não conseguiu mostrar condições físicas para atuar.

Em relação ao empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, Cuca disse que deixou a arena Fonte Luminosa, em Araraquara, com o sentimento dividido, entre a alegria e a tristeza pelo resultado.

"Pelo primeiro tempo é para lamentar o resultado. Tivemos cinco oportunidades claras,jogamos bem e controlamos o adversário. Se sai na frente, automaticamente quebra ansiedade da partida e fica mais tranquilo em campo. Com a chuva, o campo ficou rápido e pesado. No segundo tempo o Cruzeiro se fechou mais e jogou no contra-ataque. Não conseguimos ter iniciativa e, em alguns momentos, teve contra-ataque", analisou o treinador.