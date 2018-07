Cuca diz que pode ter encontrado seu time ideal no Palmeiras

Cuca manteve a tradição adotada desde que chegou ao Palmeiras e mais uma vez não antecipou a escalação, mas deu dicas de quem deve atuar diante do Cruzeiro, neste sábado, às 19h, no Mineirão. O treinador ainda contou que já tem um time base definido para a sequência da competição e que começará a trabalhar um padrão de jogo em cima da tal formação.

"Lógico que às vezes eu monto o time em cima do adversário, mas isso vai até eu atingir o meu padrão de jogo. Na hora que sinto confiança, dou sequência. De repente já é hora de a gente manter nosso padrão e medir força com os adversários" comentou o treinador.

Nas últimas duas partidas, Cuca escalou o mesmo time com Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Para encarar o Cruzeiro, o time deve ter apenas uma alteração.

Jean, com problemas físicos, ainda é dúvida, mas não deve jogar. Fabrício, substituto imediato, está com amidalite e também pode não ter condições. Assim Tchê Tchê ficaria fixo na lateral-direita e Thiago Santos entraria no meio.

Com relação à partida, o treinador espera por dificuldades, já que a torcida do Cruzeiro deve comparecer em bom número. "Temos de jogar jogo a jogo. É um jogo difícil. O Cruzeiro vem de uma bela vitória fora de casa, isso motiva o torcedor do Cruzeiro, então terá muita gente no Mineirão. O Cruzeiro está com a moral elevada, e com isso o jogo se torna ainda mais difícil do que é. Faremos o feijão com arroz para conseguir o resultado", comentou o treinador.