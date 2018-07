Cuca admite queda de rendimento com reservas, mas exalta planejamento

O técnico Cuca reconheceu na noite desta quarta-feira que o Palmeiras caiu de rendimento, ao contar com reservas no jogo contra o Botafogo-PB, em comparação aos jogos do Brasileirão. No entanto, o treinador destacou o planejamento eficiente da equipe paulista, que avançou na Copa do Brasil mesmo perdendo por 1 a 0, em João Pessoa.

Como tinha ampla vantagem no confronto, por ter vencido a partida de ida por 3 a 0, em São Paulo, Cuca deixou em São Paulo 11 jogadores, entre titulares e jogadores que costumam entrar no decorrer dos jogos. Assim, pôde dar descanso a atletas como Gabriel Jesus, que vinha de boa sequência tanto no time quanto na seleção brasileira, visando a disputa do Brasileirão, no qual o Palmeiras briga pelo título.

"Você tem de avaliar muitas coisas em uma partida como essa. Tem de avaliar a partida como um todo, o que foi o planejamento em cima desta competição e em cima do Brasileiro, que é a nossa prioridade. Como no primeiro jogo tivemos três gols de vantagem, o que é uma vantagem considerável, deixei o pessoal treinando para o Brasileiro", comemorou Cuca.

Para o treinador, o mérito do time nesta quarta foi ter planejado bem para poupar titulares e buscar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. "Não é prêmio para ninguém, é planejamento. Vim com um time alternativo, que não está no ritmo de jogo que se exige de um profissional. Isso ficou muito nítido no segundo tempo. Sentimos no final, é uma das razões de que perdemos", disse, ao admitir a atuação aquém do esperado.

Na avaliação de Cuca, o rendimento fraco do Palmeiras não se deveu somente às mudanças na equipe. Ele também reconheceu a boa atuação do Botafogo, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

"Hoje o nível não é tão diferenciado assim. Mesmo estando na Série C, é um time que joga junto há muito tempo. O Botafogo é muito forte na casa dele. Já tinha feito um tempo bom lá, mereceram vencer essa partida", disse Cuca.