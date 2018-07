Cuca afirma que Palmeiras não conta mais com vinda de Diego Souza

O técnico Cuca, do Palmeiras, quis esfriar nesta sexta-feira qualquer expectativa de contratação do atacante Diego Souza, do Sport. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que não há mais novidade sobre a negociação e que a situação do momento é trabalhar com as opções atuais do elenco sem expectativa pela vinda de mais um reforço para o setor ofensivo.

"Não tenho mais nada para falar disso. Estou pensando no que tenho aqui de jogadores e procurar melhorar", afirmou Cuca. As conversas entre Palmeiras e o jogadores se estenderam nas últimas semanas e vivem dias decisivos. Como na segunda-feira o atacante pode enfrentar o Coritiba e fazer o sétimo jogo pelo Campeonato Brasileiro, não poderia mais defender outra equipe pela competição.

O atacante disse em entrevista no Recife que pretendia dar resposta a final sobre o caso ainda antes do fim de semana. "Sinceramente não estou mais pensando nisso. Vou trabalhar com o que tenho no elenco", disse Cuca. Foi o próprio treinador quem pediu o reforço à diretoria, para repor as saídas no setor ofensivo de Rafael Marques, para o Cruzeiro, e Alecsandro, para o Corinthians.

Antes de Diego Souza, o Palmeiras havia tentado como reforço para o ataque Richarlison, do Fluminense. O clube carioca recusou, porém, uma proposta de mais de R$ 40 milhões pelo jogador de 20 anos.