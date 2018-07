Cuca agenda reunião com elenco para cobrar arrancada A distância de nove pontos para o líder Fluminense já preocupa muito o Atlético-MG. A equipe que por mais tempo liderou a atual edição do Brasileirão tem chances cada vez mais reduzidas de chegar ao título. Nos últimos seis jogos, o time mineiro venceu só um, vendo crescer em praticamente todas as rodadas a distância para o Flu.