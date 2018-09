Cuca agradece Gabriel por vitória e projeta evolução do Santos

O técnico Cuca ficou bastante satisfeito com o desempenho do Santos no triunfo de sábado diante do Vasco. Mesmo atuando no Maracanã, o time paulista foi bastante superior e fez 3 a 0 no confronto válido pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel fez os três gols da partida e recebeu o reconhecimento do comandante.

"Eu agradeço ao Gabriel, mas o mérito é todo dele com os companheiros. Eles criaram as jogadas. A gente planeja, eles executam, então o mérito é deles, até dos que não jogaram. Temos um ambiente muito bom", declarou.

Apesar da eliminação na Libertadores, após a polêmica envolvendo Carlos Sánchez, a fase santista é boa. Afinal, depois de flertar com a zona de rebaixamento, o time vem de quatro partidas sem perder no Brasileirão - três vitórias e um empate - e já subiu para a nona colocação, com 27 pontos.

"A eliminação foi um transtorno para todos, porque fomos eliminados sem perder. Tivemos essas três vitórias consecutivas no Brasileiro, temos dois empates contra o Independiente, empate com o Cruzeiro (pela Copa do Brasil). As coisas tendem a melhorar", considerou.

Após o triunfo, o Santos agora descansa e só volta a campo na quinta-feira. A equipe de Cuca recebe no Pacaembu o embalado Grêmio, que goleou o Botafogo por 4 a 0 no sábado.