Cuca analisa estreia de Daniel Alves e Juanfran: 'Dão uma luz bem maior a todos'

O técnico Cuca pediu paciência com Daniel Alves e Juanfran após a estreia da dupla no São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, neste domingo, no Morumbi. O camisa 10 não atuava desde o dia 7 de julho, enquanto o espanhol havia feito sua última partida em 18 de maio. Mais de 47 mil torcedores estiveram no estádio para vê-los.

"Temos de dar um desconto porque é uma equipe que ainda está em formação. É natural que eles não rendam tudo que podem na estreia. Juanfran fez seu primeiro jogo fora do país, a Espanha, por uma equipe. Temos de ter paciência e muita calma. Achei que tinha de colocá-los para não perder tempo", afirmou Cuca.

O treinador também comentou que a dupla dá uma "luz bem maior" ao São Paulo. Aos 36 anos, Daniel Alves é o maior vencedor do futebol mundial, com 40 títulos. Juanfran tem 34 anos e é ídolo do Atlético de Madrid, além de já ter conquistado uma Eurocopa com a seleção espanhola. "Dão uma luz bem maior a todos. Para a torcida e para todo mundo. Mas a responsabilidade é a mesma. O São Paulo tem obrigação de lutar pelo título em qualquer competição que disputar", disse o comandante.

Cuca ainda comparou a presença de Daniel Alves no São Paulo com a de Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG, quando ele estava em Minas. Ele tem encantado os jovens do elenco, que admitem ser fãs do jogador. "O Daniel se apresentou bem para o jogo, muitas vezes foi servido e em outras não. Ele está buscando o encaixe, são poucos treinos, jogadores diferentes e outra posição. Essa idolatria é normal com esses jovens que estão jogando. Acho que é a mesma idolatria de quando eu dirigi o Atlético-MG com o Ronaldinho. Espero que ele dê uma luz aqui também", analisou o técnico.

Camisa 10, Daniel Alves atuou como meio-campista no São Paulo. O jogador tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo de 2022 e é convocado pelo técnico Tite para a lateral-direita. Cuca pensa em conversar com o treinador da seleção brasileira sobre o assunto.

"Acho que não impacta porque é um jogador versátil. Eu já até pensei se tem algum reflexo negativo, penso até em falar com o Tite a respeito disso, mas o Daniel sabe que aqui é uma situação e a seleção é outra. Eu ia fazer uma troca tática colocando o Daniel na direita e o Antony na esquerda, mas fizemos o gol e achei que seria desnecessária essa mudança", disse Cuca.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em jogo adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor vem de quatro vitórias consecutivas e ocupa o quinto lugar na tabela. Uma nova vitória coloca o time mais próximo dos primeiros colocados.