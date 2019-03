Cuca antecipa início de trabalho e vai assumir o São Paulo no dia 2

O técnico Cuca vai iniciar seu trabalho no São Paulo no dia 2 de abril. O treinador conseguiu liberação médica após a cirurgia cardíaca realizada em dezembro e vai voltar aos gramados 13 dias antes do previsto. A previsão inicial era que ele começaria a trabalhar no dia 15.

O treinador já vem participando ativamente da vida do clube. Ele visitou o CT na semana passada, conversa diariamente pelo com o interino Vagner Mancini e acompanha as negociações para reforçar a equipe.

Depois de sugerir Tchê Tchê e Keno, jogadores de difícil contratação por questões econômicas, ele pediu a contratação do atacante Marquinhos Calazans, que pode ser trocado por Nenê. A ideia do treinador é mudar o perfil do elenco, apostando em jogadores mais jovens e dinâmicos.

Cuca tem passado seu período de repouso com a família, em Curitiba. Ele não tem nenhuma limitação clínica, mas os médicos recomendaram que ele se afastasse do estresse dos jogos. Em função da evolução clínica, ele estará pronto para voltar no começo de abril.

Na partida deste domingo, o jogo de ida das quartas de final do Paulistão, diante do Ituano, o time vai continuar a ser comandado pelo interino Vagner Mancini. O mesmo acontece no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira.