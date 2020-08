Cuca aponta Marinho como exemplo de jogador experiente de liderança no Santos

O Santos conseguiu neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, após três rodadas, ao bater o Athletico-PR por 3 a 1, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. Para o técnico Cuca, o bom rendimento do time em campo passa, além do fator técnico, pela experiência de alguns jogadores do elenco como o atacante Marinho.

"Depende do Marinho, depende do Soteldo, depende do Sánchez, depende do Lucas (Veríssimo), depende desses caras mais experientes carregar junto essa meninada. Porque os meninos são bons jogadores, mas precisam estar escorados. É o trabalho desse pessoal mais experiente, eles têm que agir assim, com essa liderança", disse Cuca em entrevista coletiva virtual após a vitória santista.

Leia Também Alex e João Paulo vão bem em 'fogueira' e podem ter nova chance no Santos

No caso de Marinho, o bom desempenho em campo após a retomada das competições impressiona. Desde que retornou de lesão, no último dia 22, atuou em seis partidas, marcou cinco gols e deu duas assistências. O atacante santista participou dos últimos sete gols do clube, utilizando principalmente duas das suas principais características: o chute de média distância e o confronto "mano a mano" com o zagueiro adversário.

Cuca destacou também que a vitória foi importante para recuperar o moral do elenco. "Se você não vence, é uma pressão muito grande para uma equipe jovem. E a moral você não adquire se você não tiver um resultado para conseguir a moral. Acho que a gente recupera um pouco da autoestima, o que é importante pra gente melhorar a performance durante o campeonato", afirmou.

O treinador só não gostou de ter tomado o gol do Athletico-PR no final da partida, quando vencia por 3 a 0. Isso, para ele, tirou "meio ponto" do time na avaliação final. "Dou nota 7,5. Se a gente não toma um gol no final, tiraria oito. Aquele gol no final é um relaxo natural que o jogador tem, por faltar três quatro minutos e estar 3 a 0, mas a gente tem que corrigir isso. O jogo só acaba no apito final. De repente você toma um segundo gol e vira um 'perereco' só. Tem que tomar cuidado. Já conversei isso com eles lá dentro", completou.

Com o resultado positivo, o Santos chegou a quatro pontos e ocupa a oitava colocação. O próximo compromisso no Brasileirão é contra o Sport, fora de casa, nesta quinta-feira, pela quarta rodada.