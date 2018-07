Cuca aposta no apoio da torcida para ficar com título Satisfeito com a demonstração de apoio da torcida, que esgotou os ingressos em apenas quatro horas, o técnico Cuca afirmou nesta quinta-feira que as arquibancadas terão participação decisiva no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, contra o rival Atlético, no domingo.