Cuca aposta no profissionalismo de Guarani e Goiás

"Vamos seguir nosso trabalho, fazer nossa parte, procurar vencer no domingo e passar para Goiás e Guarani a esperança que a gente tem depositada no profissionalismo deles. A gente tem confiança nos jogadores que estão lá. De repente Goiás e Guarani, times na minha opinião grandes, podem salvar a honra e o brilho de um campeonato inteiro, fazendo coisas que os outros maiores não fizeram. Tenho certeza que o pessoal lá vai lutar e jogar como se fosse uma decisão para eles, porque são profissionais, têm brio", afirmou.

Cuca ressaltou, porém, que o Cruzeiro precisa se concentrar no confronto com o Palmeiras, domingo, em Sete Lagoas. "Não adianta você pensar nos outros. Tem que fazer a sua parte e jogar. A outra parte a gente vê depois o que acontece. Você não pode cuidar do outro, não cuidar do seu jogo e acabar perdendo um título porque não fez a sua parte. Queremos fazer a nossa parte bem feita, como fizemos contra Vasco, Vitória e Flamengo", disse.

O treinador, que não pôde dirigir o Cruzeiro contra o Flamengo, aprovou o desempenho da equipe na vitória em Volta Redonda. "O importante foi que o time jogou bem e venceu mais uma vez. É difícil jogar contra o Flamengo um jogo decisivo, com o estádio lotado, pressão da torcida. O time fez uma partida boa mais uma vez, maduro, e venceu", comentou.