Cuca aposta no retorno de titulares para uma nova arrancada no Brasileirão

Nas últimas três partidas pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou apenas um ponto. No sábado, o time perdeu para o Internacional, em Porto Alegre, por 1 a 0, e ligou o sinal de alerta na temporada. Após a parada para a Copa América, a equipe embalou, obteve cinco vitórias seguidas, mas caiu de rendimento recentemente e o técnico Cuca se mostra preocupado com o momento.

Na próxima rodada, a equipe vai receber o CSA, que está na zona de rebaixamento, no Morumbi. O treinador sabe que os três pontos são fundamentais para que o São Paulo acabe o primeiro turno um pouco melhor. “Precisamos dessa vitória em casa para melhorar nossa pontuação e tentar uma arrancada no segundo turno”, avisou o comandante.

O gol de pênalti de Rafael Sobis no segundo tempo, marcado com o auxílio do VAR, estacionou o São Paulo na tabela de classificação. O Inter encostou e o Flamengo ampliou para oito pontos a diferença na liderança para o time do Morumbi. Apesar da distância, Cuca lembra que ainda tem muito campeonato pela frente. “Já estivemos 11 pontos atrás e hoje estamos atrás de novo, uma distância grande. Temos de fazer por onde e recuperar.”

A boa notícia para o comandante é que muitos dos desfalques que não puderam atuar no Beira-Rio estarão de volta à equipe. O lateral Daniel Alves retornará da seleção brasileira, assim como Antony, que está com o time olímpico. “Vamos ter mais força de grupo a partir do próximo jogo. Vamos precisar de calma e sabedoria para escolher as peças certas, mesclando qualidade técnica e a física também”, avisou Cuca, que ainda terá o retorno de jogadores voltando de lesão.