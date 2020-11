Cuca apresenta melhora respiratória e segue estável, mas sem previsão de alta

O técnico Cuca, do Santos, apresentou melhora em seu quadro respiratório e está em situação estável, após responder bem ao tratamento para se recuperar do coronavírus, de acordo com o boletim médico divulgado nesta sexta-feira pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde o sábado passado. Mas ainda não há uma previsão sobre quando receberá alta.

"O paciente Alexi Stival, conhecido como Cuca, respondeu bem aos cuidados clínicos e apresentou melhora no quadro respiratório nesta sexta-feira. O paciente respira bem e segue estável. Não há previsão de alta hospitalar", informou boletim assinado pelo médico Angelo Fernandez, diretor clínico do hospital.

O hospital não apresentou mais informações sobre o estado de saúde de Cuca, que é considerado do grupo de risco pelo histórico de problemas cardíacos. O treinador chegou a passar por cirurgia no coração em dezembro de 2018. Na época, ele fez uma breve pausa em sua carreira para tratar do problema.

O técnico do Santos sofreu um mal-estar no sábado, antes de comandar treino da equipe em preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Com coronavírus, foi internado no hospital.

O clube paulista vem enfrentando um surto da doença nos últimos dias, embora os resultados dos exames prévios ao confronto com o Internacional não tenha detectado qualquer novo caso. No total, são 27 jogadores infectados, sendo dez da equipe comandada por Cuca e sete jogadoras da equipe feminina. São ainda cinco membros da comissão técnica com testes positivos para covid-19.

Dois deles são auxiliares de Cuca: Cuquinha e Eudes Pedro, além do preparador de goleiros Arzul. Assim, o time será dirigido pelo auxiliar Marcelo Fernandes no confronto com o líder Internacional, no sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.