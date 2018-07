Cuca assume responsabilidade pela derrota do Palmeiras em casa

O técnico Cuca assumiu a responsabilidade pela derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Atlético-PR, neste domingo, no Allianz Parque, a segunda da equipe como mandante nesta edição do Campeonato Brasileiro.

"A responsabilidade de colocar uma equipe alternativa é do treinador. Automaticamente, o resultado não vindo, não tem que ter outro responsável. Tenho confiança no elenco todo, mesmo com os titulares não haveria certeza de vitória. O que fizemos foi dar aos titulares a condição de estar 100% na quarta-feira", disse Cuca em entrevista coletiva.

O treinador afirma que seria importante obter um bom resultado para continuar a sequência de vitórias. A diferença para o líder Corinthians chegou a 15 pontos. "Na realidade, se você ganha hoje, sai daqui e fica com um retrospecto muito bom de vitórias seguidas. Não aconteceu. Esse pessoal que perdeu hoje foi o pelotão de frente, que saiu em defesa dos que vão jogar na quarta. E tem que valer a pena. Não adianta dizer que é jogo da vida, a final, porque depois do dia 9 vai vir o dia 10, ganhando, perdendo ou empatando. O que a gente quer, deles e de mim, é que deem o melhor", disse o treinador.

Cuca isentou o colombiano Borja de culpa pela derrota. "Quanto ao Borja, entendo que a torcida quer vencer, de repente pegou um pouco a mais nele, mas ele não é o culpado pela derrota. Todos têm uma parcela. Ele tem uma parcela pequena, assim como os outros, e eu tenho a maior".

O treinador confirmou a escalação do Palmeiras para o jogo de quarta-feira, pela Copa Libertadores, diante do Barcelona, do Equador. O time precisa da vitória por dois gols de diferença - no jogo de ida, derrota por 1 a 0. "O time vocês sabem. É esse que não jogou hoje", resumiu.