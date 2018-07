Cuca avisa que vai abrir mão da calça vinho no próximo jogo: 'Ela será lavada'

A calça vinho usada pelo técnico Cuca, que ficou famosa após ele vesti-la com frequência na campanha do título brasileiro do ano passado, vai ser trocada na próxima partida do Palmeiras. Bem-humorado, o treinador confessou que usará um outro modelo contra a Chapecoense.

"Sábado eu vou com outra calça, essa aqui vai ficar para lavar. Mas não é por isso que vai ter resultado. A gente precisa colocar. Não vai ser vinho, vou colocar outra aí", disse o comandante, entre risos dos jornalistas.

O treinador entrou na brincadeira em relação à sua calça vinho. No começo mostrava um certo incômodo, porque ela estava relacionada a um tipo de superstição, mas depois passou a achar graça e antes de se apresentar ao Palmeiras para um novo período à frente do clube, foi em uma loja e comprou um modelo de calça vinho.

A calça que usou no título brasileiro, inclusive, foi deixada como recordação do treinador para alguns funcionários do Palmeiras. A história ganhou tamanha repercussão que já tem lojas lucrando com a venda de calças vinho para torcedores do Palmeiras e fãs que vão ao estádio para ver o jogo com o modelo dessa cor.